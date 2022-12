Mehr Raum für Spontaneität Urlaub und Freizeit sollten nicht zu sehr durchgetaktet werden

Urlaub und Freizeit sollten nach Worten des Psychologen und Philosophen Marc Wittmann nicht genauso durchgetaktet sein wie die Arbeit. Eher tue es vielen Menschen gut, „den Dingen Raum zu geben“, sagte er im Interview der „Welt am Sonntag“. Wichtig sei eine Balance: Die Orientierung an der „Uhr-Zeit“ schaffe Wohlstand, die an der „Eigen-Zeit“ ein gutes, emotional gelebtes Leben. In anderen Kulturen, etwa in Indien, sei es durchaus üblich, den Dingen die Zeit zu lassen, die sie bräuchten.