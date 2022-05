Im Urlaub auf der sicheren Seite : So versichern Sie den Hausrat im Wohnmobil richtig

So versichern Sie den Hausrat im Wohnmobil richtig

Hamburg Der Sommer steht vor der Tür, die Urlaubspläne sind geschmiedet. Es ist ein kleines Zuhause auf vier Rädern: das Wohnmobil. Doch wer springt eigentlich ein, wenn unterwegs Diebe das Wohnmobil aufbrechen und Wertsachen klauen?

Wer mit dem Wohnmobil in den Urlaub fährt, hat eine Menge an Bord. Doch wie ist der mobile Hausrat vom Reisegepäck über Tablets bis zu Fahrrädern eigentlich versichert? Tatsächlich gibt es dafür spezielle Policen. Sie heißen zum Beispiel Inventarversicherung oder Inhaltsversicherung.

Was alles versichert ist

Bei der Auswahl einer Inhaltsversicherung lohnt ein Blick in die Vertragsdetails - vor allem hinsichtlich der Frage: Was ist alles versichert? Gebrauchsgegenstände, Wertsachen bis zu einer gewissen Summe, Kleidungsstücke und Elektronik sind ebenso wie Fahrräder meist mitversichert. Aber gilt das auch für andere Sportgeräte? Und was ist mit dem Vorzelt? Je nach Tarif ist auch das abgedeckt.