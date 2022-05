Urlaub am Meer : Digitale Gästezählung soll gegen überfüllte Nordsee-Strände helfen

Wangerland Damit sich nicht zu viele Urlauber zeitgleich an den Nordsee-Stränden tummeln, werden Besucher an den Küsten künftig gezählt. Gäste sollen davon profitieren. Wie das funktionieren soll und welche Ferienorte mitmachen.

Um in der Hochsaison überfüllte Strände und Parkplätze an der niedersächsischen Nordseeküste zu vermeiden, wurde in den Ferienorten technisch aufgerüstet: Gäste und Fahrzeuge werden mithilfe von Sensoren gezählt und die Daten zur Ansicht im Internet aufbereitet, wie die Marketingorganisation Die Nordsee am Montag mitteilte.