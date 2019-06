Immer schön langsam : Uraltes Faultier Paula feiert 50. Geburtstag

Halle/Saale Bei ihr geht alles etwas langsamer, das hat aber nichts mit dem Alter zu tun. Das war schon immer so. In Halle hat Paula jetzt ihren 50. Geburtstag gefeiert. Als ältestes Faultier der Welt.

Ein paar graue Haare, aber sonst topfit: Faultier Paula aus dem Bergzoo in Halle ist 50 Jahre alt geworden. Nach Angaben des Zoos ist es damit das älteste Faultier der Welt. Paula sei 1971 im Alter von etwa zwei Jahren aus Südamerika nach Halle gekommen, sagte Zookuratorin Jutta Heuer am Freitag beim Geburtstagsempfang. Es sei kein Zweifingerfaultier in Zoos oder in freier Wildbahn bekannt, das mehr Jahre auf dem Buckel habe.