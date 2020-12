Schutz vor bloßstellenden Bildern : „Upskirting“ und Fotografieren von toten Unfallopfern ab Januar strafbar

Berlin Menschen, die verstorbene Unfallopfer oder Frauen unter den Rock fotografieren, müssen künftig mit Freiheits- oder Geldstrafen rechnen. Beide Verbote treten mit dem neuen Jahr in Kraft.

Auch das so genannte "Upskirting" und "Downblousing", das heimlich in der Öffentlichkeit geschieht, ist nun verboten. Es geht hier am das Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt von Frauen. Bislang erstreckte sich das Verbot nur auf Aufnahmen, die beispielsweise in einer Wohnung oder einer Umkleidekabine gemacht wurden, so das Ministerium. "Einer Frau heimlich unter den Rock oder in den Ausschnitt zu fotografieren, ist ein dreister voyeuristischer Übergriff, den wir jetzt unter Strafe gestellt haben", erklärte Lambrecht.