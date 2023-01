Unterschied zwischen Aktivismus und Terrorismus Worum es beim Unwort „Klimaterroristen“ eigentlich geht

Die Jury der sprachkritischen „Unwort“-Aktion hat also recht, wenn sie den Ausdruck bemängelt, weil er Aktivisten und deren Proteste für mehr Klimaschutz kriminalisiere und diffamiere. Gewaltlose Protestformen zivilen Ungehorsams und demokratischen Widerstands würden so in den Kontext von Gewalt und Staatsfeindlichkeit gestellt, sagt die Jury. Allerdings ist die Frage, ob nicht andere Begriffe in diesem Jahr drängender gewesen wären. Schließlich gehörten zu den von Bürgern eingereichten Vorschlägen auch Kandidaten wie „Spezialoperation“, „Sondervermögen“, „Gratismentalität“ oder „Hygienespaziergang“. Also auch Begriffe, die gedankenloser verwendet werden – und umso nachhaltiger wirken. Schulden einfach Sondervermögen zu nennen oder Menschen, die für das 9-Euro-Ticket bei der Bahn eintraten, eine Gratismentalität zu unterstellen, sind subtilere Formen, ideologische Vorstellungen in Sprache zu gießen. Sie wirken dann wie Tatsachen und werden nicht mehr hinterfragt. Solche „Unwort“-Kandidaten hätten auch Themen in den Fokus gerückt, die bei aller Dringlichkeit des Klimathemas mehr Aufmerksamkeit verdienen: Armut, Umverteilung, die Diffamierung von Menschen, die aufs Geld schauen müssen.