Entscheidung am Dienstag : Das sind die Vorschläge für das „Unwort des Jahres“

Berlin Immer wieder werden Menschen, Dinge oder Ideen durch Wörter diffamiert, diskriminiert oder herabgewürdigt. Das „Unwort des Jahres“ stellt solche Begriffe an den Pranger. In diesem Jahr sind besonders viele Wörter mit Corona-Bezug vorgeschlagen worden.

„Klimahysterie“, „Volksverräter“ oder „Sozialtourismus“ waren bereits „Unwort des Jahres“. In den vergangenen Jahren standen diffamierende Begriffe aus Debatten um Flüchtlinge oder den Klimawandel im Mittelpunkt der Vorschläge. Für 2020 dominiert das fast alles beherrschende globale Thema der Corona-Pandemie die Einsendungen. An diesem Dienstag will die Jury der sprachkritischen Aktion in Darmstadt das „Unwort des Jahres“ 2020 bekannt geben.