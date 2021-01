„Systemrelevant“ ist nach Angaben der Jury-Sprecherin der am häufigsten eingesandte Begriff. Damit wird eine Person oder ein Beruf beschrieben, die oder der kritisch für den Erhalt des Systems ist.

Beanstandet wird an dem Ausdruck die mangelnde Wertschätzung verschiedener Arbeitsgruppen. Wer „systemrelevant“ war, konnte im Frühjahr 2020 seine Kinder in die Notbetreuung geben, um seinen Beruf weiter auszuüben. Wer es nicht war, musste teilweise weiterarbeiten, galt aber gleichzeitig als „verzichtbar“ für das System – eine Notbetreuung der Kinder war so zum Beispiel nicht vorgesehen.