Sprachkritik : Jury kürt zwei „Unwörter des Jahres“

Im Jahr 2020 gibt es zwei Unwörter des Jahres. Die Jury entschied sich zum einen für einen Begriff aus dem Corona-Themenkomplex, zum anderen für eine Bezeichnung aus dem Asylbereich.

"Corona-Diktatur" und "Rückführungspatenschaften" sind die Unwörter des Jahres 2020. Die Entscheidung gab die Jury aus Sprachwissenschaftlern und Publizisten am Dienstag in Darmstadt bekannt. Damit wurden zum ersten Mal zwei Unwörter des Jahres gekürt, üblicherweise vergibt das Expertengremium den Negativtitel lediglich an einen Begriff.