Kostenpflichtiger Inhalt: „Klimahysterie“ ist Unwort des Jahres : Ein Plädoyer fürs Zuhören

Das Wort „Klimahysterie“ wird am Ende der Pressekonferenz zum Unwort des Jahres auf den Mantel eines Fernseh-Praktikanten projiziert. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Meinung Düsseldorf Mit „Klimahysterie“ kürt eine Jury nicht nur das Unwort des Jahres sondern auch das Thema, über das 2019 am heftigsten gestritten wurde. So treffend diese Wahl ist – die Hüter unserer Sprache ignorieren, dass in der Klima-Debatte auf beiden Seiten nur noch Totschlagargumente ausgetauscht werden.