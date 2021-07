Unwetterschäden an A1 und A61 : Autobahn-Reparatur wird Monate dauern

Unwetterschäden an A1 und A61

Auf diesem Bild stürzt ein Teil einer Lärmschutzwand der A1 in die Erft. Foto: dpa/David Young

Erftstadt Die Unwetterkatastrophe hat an den Autobahnen 1 und 61 im Süden Nordrhein-Westfalens schwere Schäden hinterlassen. Autofahrer müssen sich noch monatelang auf Beeinträchtigungen einstellen. Die Schadensbewertung ist noch nicht abgeschlossen.

Nach der Unwetterkatastrophe müssen sich Autofahrer auf den Autobahnen 1 und 61 im Süden Nordrhein-Westfalens noch monatelang auf Beeinträchtigungen einstellen. Bei den Kommunen Erftstadt und Swisttal hatten die Wassermassen Teile der Fahrbahn weggerissen. Die Schadensbegutachtung laufe noch, erst danach könnten die Bauarbeiten beginnen, sagte ein Sprecher der Autobahngesellschaft des Bundes am Sonntag. Wie lange die Reparatur dauern werde, könne er nicht sagen. Sehr wahrscheinlich geht es aber um mehrere Monate.

Bis auf Weiteres gelten Vollsperrungen auf der A1 zwischen dem Autobahndreieck Erfttal und der Anschlussstelle Hürth in der einen Fahrtrichtung und in der anderen Fahrtrichtung vom Kreuz Köln-West bis nach Erfttal, wie die Autobahngesellschaft mitteilte. Die A61, die sich bei Erftstadt mit der A1 verbindet, ist in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Autobahnkreuzen Kerpen und Meckenheim voll gesperrt.