Unwetter über Deutschland : Starkregen, Gewitter und Hagel erschüttern Bayern

Berlin Heftige Unwetter haben in der Nacht zum Dienstag vor allem den Süden und Osten Deutschlands erfasst. In Bayern gab es Orkanböen und Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu sechs Zentimetern. Die Bilder sind entsprechend spektakulär.

Weniger schlimm war laut Deutschem Wetterdienst die Lage in weiten Teilen Norddeutschlands. Im Kreis Oldenburg und Bremen gab es jedoch auch größere Regenmengen. Auch in Nordrhein-Westfalen war es im Vergleich zu Ost und Süd eher ruhig. In Mönchengladbach liefen allerdings Straßen über und Keller voll.

Auch Orkanböen möglich : Am Freitag werden erneut Unwetter in NRW erwartet

Ähnlich wie am Montag kann es auch am Dienstag laut DWD zu Unwettern kommen, vor allem in einem Streifen vom östlichen Alpenrand bis zur Ostsee. Der bundesweit große Temperaturunterschied bleibt: Die Temperaturen liegen im Südosten und Osten voraussichtlich zwischen 25 und 32 Grad, während es in der Mitte und im Norden Deutschlands mit 21 bis 25 Grad merklich kühler sein dürfte. Im Westen und Südwesten werden sogar nur 16 bis 20 Grad erwartet.