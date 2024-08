Überflutete Straßen und Erdrutsche Unwetter mit Starkregen treffen Deutschland

Anwohnerinnen und Anwohner der betroffenen Bereiche mussten teilweise mit Booten evakuiert werden. Nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises Kassel setzte der Regen am Donnerstagabend ein und dauerte bis in die Nacht. Demnach wurden in der Region Straßen unterspült, Bäume ausgerissen sowie Keller und Erdgeschosse überflutet. Zwei in einem Auto festsitzende Menschen mussten mit einem Radlader gerettet werden. Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen aber keine.