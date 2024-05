Nach dem Saarland Diese Regionen sind am Mittwoch vom Unwetter betroffen

Aufatmen im Saarland, bange Blicke zum Himmel in anderen Regionen Deutschlands: Nach dem verheerenden Hochwasser über Pfingsten im Saarland gab Landesinnenminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag Entwarnung. Nach neuesten Informationen könne „das Wettergeschehen herabgestuft“ werden, sagte er in Saarbrücken. Noch am Dienstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einem breiten Streifen von Sachsen bis nach Nordrhein-Westfalen vor zum Teil heftigen Gewittern gewarnt. Auch danach geben die Meteorologen noch keine Entwarnung für ganz Deutschland.