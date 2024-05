Auswirkungen auf Haltbarkeit Erdbeerbauern sorgen sich vor noch mehr Regen

Im Schnitt sei die Saison gut verlaufen. Dank Folientunneln hätten in Deutschland viele Früchte auch bei den Spätfrösten Ende April gerettet werden können – anders als etwa in Polen, wie Schumacher sagte. Dennoch gebe es regional große Unterschiede – je nachdem, wie viel es örtlich geregnet habe. Der Nordosten etwa habe damit kaum Probleme gehabt, hier sei der Lebensmittelhandel gut versorgt, sagte Schumacher. „Aber auch anderswo werden Kunden im Handel und in der Direktvermarktung gute Ware finden.“