Unterlassene Hilfeleistung Wenn Gaffer filmen statt helfen

In einem anonymen Umfeld ist es immer schwer, aktiv einzugreifen. Was sagen die Opfer dazu, dass man sich als möglicherweise fachfremder Helfer betätigt? Aber der Versuch muss schon sein. Es gehört Mut dazu. Aber diese Zivilcourage macht eine humane und solidarische Gesellschaft aus. Ist sie nicht vorhanden, läuft dort eine Menge falsch, auch wenn kluge Wissenschaftler ein solches Verhalten, das in einer bekannten Umgebung eher selten ist, gut erklären können. Etwa, weil in einer anonymen Großstadt das Schicksal anderer Personen uns nur wenig berührt, ganz anders als im Dorf oder in der Familie. Von Menschenverachtung und völlig fehlender Empathie zeugt es aber, einen solchen Vorgang zu filmen. Hier stößt die Technologie des 21. Jahrhunderts auf ein menschliches Verhalten aus der Steinzeit.