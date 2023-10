Wintersemester beginnt Volle Hörsäle nach Panne beim Zulassungsverfahren?

An der Westfälischen-Wilhelms-Universität (WWU) in Münster ist es offenbar zu einer größeren Panne beim Zulassungsverfahren gekommen. Als Folge wurden sehr viel mehr Personen für ein Studium an den Hochschulen zugelassen als geplant. Das bestätigen die Universität Münster, die Stiftung für Hochschulzulassungen und das Wissenschaftsministerium. Auch an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf (HHU) ist es zu ähnlichen Vorfällen gekommen.