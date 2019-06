Unicef-Studie zeigt : Deutsche Familienfreundlichkeit landet auf sechstem Platz

New York Schweden belegte den ersten Platz. Dort gibt es laut dem Bericht 35 Wochen Elternzeit bei vollem Gehalt und die Betreuungsquote liegt bei 97 Prozent. In Deutschland werden 92 Prozent der aller Drei- bis Sechsjährigen im Kindergarten betreut.

Bei der Familienfreundlichkeit rangiert Deutschland nach einer neuen Studie des UN-Kinderhilfswerks Unicef in Europa auf dem sechsten Platz. Die familienfreundlichsten Regeln und Gesetze gebe es in Schweden, dahinter folgen Norwegen und Island, hieß es in dem am Donnerstag in New York veröffentlichten Bericht.