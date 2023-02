Zwei aus Deutschland dabei Das sind die 10 besten Universitäten Europas

In Deutschland, Österreich und der Schweiz hat der Anteil an Menschen mit einer höheren Bildung zugenommen. Das System der dualen Ausbildung, das vor allem im deutschsprachigen Raum verbreitet ist, brachte in der Vergangenheit weniger Akademiker als in anderen europäischen Ländern hervor. Einer Auswertung des Statistikdienstes Statista zufolge waren im Wintersemester 1970/71 nur 421.976 Studenten an Hochschulen in der Bundesrepublik immatrikuliert. 1989/90 hat sich die Zahl mit 1.504.563 Studierenden um mehr als eine Million gesteigert. Im Wintersemester 2022/23 lag die Anzahl der Studierenden einer anderen Statista-Auswertung zufolge bei 2.915.714.