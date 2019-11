Unglück in Sachsen-Anhalt : Verpuffung in Grube - alle 35 Bergleute gerettet

Teutschenthal Bei einer Verpuffung in einer Bergbaugrube in Sachsen-Anhalt sind zwei Menschen verletzt worden. 35 weitere Menschen saßen unter Tage fest. Gegen Mittag gab die Polizei die Rettung bekannt.

Nach einer Verpuffung in der Bergbaugrube Teutschenthal in Sachsen-Anhalt wurden etwa 35 Menschen aus rund 700 Metern Tiefe unter Tage gerettet. Sie befanden sich in Sicherungsräumen und waren mit Sauerstoff versorgt, wie ein Sprecher des Landesbergamts in Halle am Freitag sagte. Die Menschen konnten über den intakten Schacht an die Erdoberfläche gebracht werden.