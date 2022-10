Unglück in Warnemünde : Auto fährt an Kreuzfahrtterminal in Fluss - zwei Tote

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Warnemünde Zwei leblose Personen sind von Tauchern aus einem Auto in Warnemünde bei Rostock geborgen worden. Das Fahrzeug war zuvor am Kreuzfahrtterminal in den Fluss Warnow gefahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An einem Kreuzfahrtterminal in Rostock-Warnemünde ist am Dienstag ein mit zwei Personen besetztes Auto in den Fluss Warnow gefahren. Das Fahrzeug sei innerhalb weniger Minuten gesunken. Die beiden Personen seien von Tauchern der Rostocker Berufsfeuerwehr leblos aus dem Wasser geborgen worden, teilte die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern mit.

Die Hintergründe waren noch unklar. Neben der Wasserschutzpolizei ist ein Seenotkreuzer im Einsatz gewesen. Der Schiffsverkehr wurde laut Polizei zwischenzeitlich eingestellt. Das Auto sollte im Laufe des Tages geborgen werden.

(albu/dpa)