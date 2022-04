Tödliches Unglück bei Gießen : Mutter und Tochter werden von Zug erfasst und sterben

Kreis Gießen Im Kreis Gießen hat sich an einem Bahnhof am Dienstagabend eine Tragödie ereignet. Eine Frau und ihre 20 Jahre alte Tochter sind von einem durchfahrenden Regionalzug erfasst worden.

Eine 55 Jahre alte Mutter und ihre 20-jährige Tochter sind in Linden (Kreis Gießen) von einem Zug erfasst worden und gestorben. Die Mutter sowie ihre zwei Töchter im Alter von 20 und 19 Jahren wollten am Dienstagabend am Bahnhof Großen-Linden einen Zug auf einem anderen Bahngleis erreichen. Daraufhin habe die Mutter unrechtmäßig die Gleise überquert, wie die Polizei erklärte. Die ältere Tochter sei dann bei dem Versuch, sie zu retten, ums Leben gekommen.