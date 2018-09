Ungewöhnliches Hobby: 78-Jähriger bastelt an einer Großstadt aus Pappe

Bamberg Bis zu drei Stunden am Tag verbringt Karl Sperber damit, ein Haus herzustellen. Mittlerweile hat er mehr als 4000 Gebäude aus Pappe errichtet und daraus eine Miniatur-Metropole gemacht.

Mehr als 4000 Häuser seien in den Jahrzehnten entstanden. „Manches Jahr habe ich über 100 Häuser gebaut“, berichtet er. Das höchste habe 90 Stockwerke und sei 70 Zentimeter hoch. Seine Großstadt erinnert an US-Metropolen wie New York oder Chicago. Inspiration holt sich der gebürtige Franke aber auch aus Frankfurt am Main.