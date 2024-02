Vorfall in Rheinland-Pfalz 20-Jähriger gerät unter Karnevalswagen und stirbt

„Wir sind in Gedanken bei dem Verunfallten und den Betroffenen und danken allen Rettungskräften, die im Einsatz sind“, teilte der Bürgermeister der Stadt am rechten Rheinufer, Nico Busch, am frühen Abend mit. Die Unfallstelle auf der Bundesstraße 42 bleibe bis zur abschließenden polizeilichen Dokumentation gesperrt. Fußgänger könnten die Sperrung am Rhein entlang umgehen, Autos sollten die Sperrung umfahren. St. Goarshausen (Rheinland-Pfalz) liegt in der Nähe des berühmten Loreleyfelsens.