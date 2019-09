Trauer nach Unfall mit vier Toten in Berlin-Mitte : Bürgermeister kritisiert „panzerähnliche Autos“ in Städten

Bürgermeister kritisiert „panzerähnliche Autos“ in Städten

Trauer nach Unfall mit vier Toten in Berlin-Mitte

Trauernde haben am Unglücksort Blumen niedergelegt. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Dutzende Anwohner haben am Samstagmorgen in Berlin ihrer Trauer um die Opfer eines schweren Autounfalls Ausdruck verlieren. Ein Porsche-Geländewagen hatte vier Menschen erfasst und getötet, darunter ein Kind.

Der zuständige Bezirksbürgermeister kritisierte am Samstag diese schweren Pkw-Modelle. „Solche panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt“, teilte Stephan von Dassel (Grüne) am Samstag mit. „Es sind Klimakiller, auch ohne Unfall bedrohlich, jeder Fahrfehler wird zur Lebensgefahr für Unschuldige.“