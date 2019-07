Unfall beim „Eifel Rallye Festival“ in Trier : Rallye-Auto fährt in Zuschauer – fünf Verletzte

Trier Schweres Unglück bei einer Oldtimer-Rallye: Ein Auto fährt in die Zuschauer, fünf Menschen werden verletzt – zwei davon schwer.

Bei einer Auto-Rallye in der Eifel sind mehrere Menschen verletzt wurden, als ein Oldtimer-Coupé in eine Zuschauergruppe fuhr. Ein Ehepaar aus den Niederlanden wurde bei dem Unfall am Donnerstag zwischen Hörscheid und Darscheid (Kreis Vulkaneifel) schwer verletzt. Beide mussten in umliegenden Krankenhäusern operiert werden. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher in Trier. Drei andere Menschen erlitten demnach leichte Verletzungen. Ihre Identität war zunächst noch unklar.