Unfall mit Falschfahrer auf A8: 34-Jähriger stirbt

Falschfahrer rast über A8 in Bayern - 34-Jähriger stirbt

Holzkirchen Die Geisterfahrt eines 55-jährigen Mannes aus Berlin hat in der Nacht ein fatales Ende genommen. Ein 34-Jähriger kam auf der A8 in Oberbayern ums Leben.

„Der Mann wurde aus dem Auto geschleudert und überrollt“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei dem Unfall in der Nacht wurden zwei weitere Menschen, die im selben Auto saßen, schwer verletzt. Der 55-jährige Falschfahrer aus Berlin kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Gegen 3.20 Uhr hatten mehrere Anrufer der Polizei den Falschfahrer gemeldet, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung München unterwegs war. Die Beamten konnten den Mann jedoch nicht mehr stoppen.