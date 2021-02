Unfall in Thüringen : Mann rodelt mit Kindern auf aufblasbarem Kanu - drei Verletzte

Besucher fahren in einem Park mit dem Schlitten (Archivfoto). Foto: dpa/Axel Heimken

Uhlstädt-Kirchhasel Beim Schlittenfahren mit einem aufblasbaren Kanu sind am Dienstag in Thüringen ein zehnjähriges Mädchen schwer, ihr Vater sowie ein weiteres Kind leicht verletzt worden. Die Zehnjährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 54-Jährige sei mit seiner Tochter und drei weiteren Kindern auf dem Gefährt in der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Aus bislang unbekanntem Grund sei das Kanu von der geplanten Route abgekommen und habe dabei wohl Gestrüpp und einen Baum gestreift.

Die Tochter sei so schwer verletzt worden, dass sie nach dem Vorfall am Dienstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Auch der Vater des Kindes sowie ein elfjähriges Mädchen seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sei gegen den Vater eingeleitet worden, hieß es bei der Polizei. Diese wies zudem darauf hin, beim Rodeln nur dafür vorgesehene Gefährte wie Schlitten zu nutzen.

Anfang Januar war bei einem Rodelausflug mit der Familie in Gera ein vierjähriges Mädchen gestorben. Nach damaligen Polizeiangaben wurde das Kind eingeklemmt, als ein Mann beim Driften auf der Schneefläche die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen einen Transporter prallte. Die Ermittlungen zu dem Fall dauerten an, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera am Mittwoch auf Anfrage.

(ahar/dpa)