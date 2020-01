Unfall in Südhessen : Auto stoppt erst vor der Fleischtheke

Unfall in Südhessen

Pfungstadt Nach einem Unfall im südhessischen Pfungstadt ist ein Auto bis kurz vor die Fleischtheke einer Metzgerei geschleudert worden. Zum Glück waren weder Kunden noch Personal im Laden.

Glück im Unglück: Um 5.30 Uhr am Freitagmorgen waren weder Kunden noch Personal in dem Laden im südhessischen Pfungstadt. In den beteiligten Autos wurden nach Polizeiangaben eine 33-Jährige und ein 17-Jähriger leicht verletzt.