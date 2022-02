Unfall in Sachsen : Neunjähriger fällt aus Sessellift neun Meter in die Tiefe

Zwickau Der Junge war mit seinen Großeltern im Skigebiet im Vogtlandkreis unterwegs. Während der Fahrt mit dem Sessellift drehte er sich um, um einen Einsatz der Bergwacht zu beobachten.

Ein achtjähriger Junge ist in einem Skigebiet in Sachsen aus einem Sessellift gerutscht und neun Meter in die Tiefe gestürzt. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, überstand den Sturz aber ohne schwerwiegende Verletzungen, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte.