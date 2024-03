Unfall in Rammingen Kleinbus mit Kindergartenkindern in Bayern verunglückt

Ein Kleinbus mit Kindergartenkindern an Bord ist am Montag in Bayern verunglückt. Nach bisherigen Polizeierkenntnissen wurde die Fahrerin leicht verletzt. Die Kinder kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Gesicherte Informationen über ihren Gesundheitszustand gebe es noch nicht, sagte ein Polizeisprecher. Wahrscheinlich sei der Unfall für sie relativ glimpflich ausgegangen. Wie viele Kinder an Bord waren, wusste er zunächst nicht. Das Fahrzeug habe neun Plätze.