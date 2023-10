An Großbaustelle Mehrere Bauarbeiter in Hamburg von Gerüst gestürzt – drei Tote

Beim Zusammenbruch eines Baugerüsts in der Hamburger HafenCity sind mehrere Arbeiter ums Leben gekommen. Ein Gerüst sei in einen innenliegenden Fahrstuhlschacht gestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag - mehrere weitere Arbeiter würden noch unter den Trümmern vermisst. Die Zahl der bestätigten Toten war am Mittag noch unklar: „Wir wissen (...) von drei Toten, die wir gesichert sehen können in diesem Wirrwarr“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zunächst hatte die Feuerwehr von fünf Toten gesprochen.