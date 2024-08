Tödlicher Unfall in Bremen Brauchen wir ein Abzeichen für den Sprungturm?

Es gibt den Reflex, nach Unglücken sofort nach Verboten zu rufen. Denn natürlich ist es das einfachste, potenziell gefährliche Dinge einfach zu lassen. Wenn man Menschen nicht vom Zehner springen lässt, passiert auch nichts, Einzelnen bliebe viel Leid erspart. Doch gehört es zum Leben in einer freien Gesellschaft, dass zunächst einmal das Individuum Verantwortung für sein Handeln trägt und selbst einschätzen sollte, was es sich zutrauen kann und was nicht. Gerade herrscht wieder Hochbetrieb in den Freibädern, Tausende springen von wippenden Brettern und Türmen, ohne sich wehtun. Und das ist auch schon seit Jahrzehnten so. Braucht es also eine extra Prüfung für den Sprungturm? Oder wäre das der nächste Fall, an dem sich die überbehütete Gesellschaft regt und Regeln für etwas einführt, das Jahrzehnte ohne Einschränkungen funktioniert hat?