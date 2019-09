Vier Tote bei Unfall in Berlin-Mitte : Unfallursache war wahrscheinlich gesundheitliches Problem bei SUV-Fahrer

Berlin Nach dem schweren Unfall in der Berliner Innenstadt verdichten sich die Hinweise auf ein medizinisches Problem des Fahrers als Ursache. Bei dem Unfall waren vier Fußgänger getötet worden, als der Wagen von der Straße abkam.

Das war am Montag aus Ermittlerkreisen zu erfahren. Ob der 42-jährige Mann möglicherweise am Steuer einen Zusammenbruch oder einen Anfall erlitten haben könnte, will die Polizei mit Hilfe der Krankenakte des Fahrers klären. Dazu muss die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahmung der Akte in die Wege leiten. Ob das am Montag bereits geschehen war, stand noch nicht fest. Auch die Ergebnisse der Untersuchung einer Blutprobe stehen noch aus.