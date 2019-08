Unfall in Bad Kreuznach : 23-Jähriger schwer verletzt – Auto wählt den Notruf

Unfall in Bad Kreuznach

Ein Autowrack liegt abseits der Straße in in einem Bach. Das Auto eines 23-Jährigen hat nach dem Unfall selbst den Notruf gewählt. Foto: dpa/-

Bad Kreuznach Ein Mann kommt in seinem Auto von der Straße ab und wird schwer verletzt. Sein Auto alarmiert die Rettungskräfte - was der Fahrer nicht geschafft hätte. Von der Straße zu sehen war der verunglückte Wagen nicht.

Das Auto eines 23-Jährigen hat nach einem Unfall in Rheinland-Pfalz selbst den Notruf gewählt. Das automatische Notrufsystem des Wagens habe einen Hilferuf abgesetzt, teilte die Polizei mit. „Der Fahrer selbst war nicht mehr in der Lage zu sprechen.“ Die Rettungskräfte konnten das Auto demnach dank des Notrufs orten - von der Fahrbahn aus sei es nicht zu sehen gewesen. Der Fahrer wurde aus dem Wrack geschnitten und mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.