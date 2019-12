Schwerer Unfall bei Speyer : Schiffe stoßen auf dem Rhein zusammen – 20 Verletzte

Speyer Ein Fahrgastschiff und ein Diesel-Frachter sind bei schlechten Sichtverhältnissen am Donnerstagabend auf dem Rhein bei Speyer frontal zusammengestoßen. Dabei haben sich viele Menschen verletzt.

Auf dem Rhein bei Speyer ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Schiffsunfall gekommen. Ein mit 139 Menschen besetztes Fahrgastschiff stieß mit einem mit Diesel beladenem Tankschiff frontal zusammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Unfall wurden demnach 20 Menschen verletzt, die zum Teil in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.