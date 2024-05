Unfall bei Kremserfahrt in Nordthüringen Mehr als ein Dutzend Verletzte

Bei einem Unfall auf einer Kremserfahrt sind in Nordthüringen mehr als ein Dutzend Menschen verletzt worden. Bei einem Wendemanöver in Deuna im Landkreis Eichsfeld kippte ein von einem Traktor gezogener Anhänger um, wie die Polizei in Nordhausen am Donnerstagabend mitteilte. Die 13 Fahrgäste stürzten daraufhin von dem Gefährt.