Holztransporter verliert Spanngurte Zwei Tote bei Unfall auf Autobahn 5 in Hessen

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind auf der Autobahn 5 in Hessen zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Darmstadt am Freitag mitteilte, verlor in der Nacht nahe der Anschlussstelle Langen/Mörfelden-Walldorf ein Holztransporter Spanngurte. Als der 51-jährige Fahrer diese wegräumen wollte, wurde er von mehreren Autos erfasst und getötet.