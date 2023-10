Autounfall in Baden-Württemberg Eltern sterben, drei Kinder schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der A61 zwischen Hockenheim in Baden-Württemberg und Speyer in Rheinland-Pfalz. Ein Auto durchbrach die Leitplanke und prallte gegen mehrere kleine Bäume. Das Fahrzeug kam anschließend in einer sechs Meter tiefer liegenden Böschung zum Stehen.