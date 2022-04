Unfall auf der A31 bei Dersum : 5000 Hühner in brennendem Tiertransporter verendet

Lingen Nach einer Reifenpanne ging ein Tiertransporter auf der Autobahn 31 im Emsland in Flammen auf. Obwohl der Fahrer die Zugmaschine abkoppelte, fing der Anhänger, in dem sich mehrere Tausend Tiere befanden, Feuer.

Beim Brand eines Tiertransporters auf der Autobahn 31 in Niedersachsen sind rund 5000 Hühner verendet. Nach Angaben der Polizei ging das Fahrzeug in der Nacht zum Donnerstag bei Dersum im Emsland nach einer Reifenpanne in Flammen auf. Wie die Beamten in Lingen mitteilten, war ein Reifen am Anhänger des Lastwagens geplatzt und sofort in Brand geraten.