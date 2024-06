Unfall auf A24 Reisebus aus Polen verunglückt – 16 Menschen verletzt

Sämtliche Scheiben der linken Seite des Busses wurden durch den Aufprall beschädigt. 16 Reisende wurden durch Glassplitter im Gesicht verletzt. Sechs mussten im Krankenhaus behandelt werden. „Sechs sind in ein Krankenhaus nach Schwerin gekommen, die anderen konnten vor Ort entlassen werden“, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Die Autobahn in der Nähe der Ortschaft Blievenstorf in Mecklenburg-Vorpommern in Fahrtrichtung Hamburg sei weiterhin voll gesperrt. Am Freitagmorgen ist ein Ersatzbus eingetroffen. Unklar ist noch, was mit dem verunglückten Reisebus passiert. „Ich kann jetzt noch nicht sagen, inwiefern der Bus fahrbereit ist und weggefahren werden kann oder ob der tatsächlich komplett geborgen werden muss“, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. „Wir haben einen Gesamtschaden von über 100 000 Euro.“