August 2014: Mädchen stirbt in Karussell

Vor acht Jahren ereignete sich eine Tragödie in einem Freizeitpark in Haßloch. Dort war ein elfjähriges Mädchen mit ihrer Mutter unterwegs. Als das Mädchen in ein Karusell nimmt das Unglück seinen Lauf: Etwas schien nicht zu stimmen, Schreie ertönten und das Mädchen stürzte. Sie wurde von einem der Ausleger über den Boden geschleift und erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass sie noch am Unfallort starb.