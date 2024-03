Wachsende Beliebtheit von Pedelecs Immer mehr Jüngere verunglücken bei Unfällen mit E-Bikes

Mit der wachsenden Beliebtheit stieg auch die Zahl der Unfälle in den vergangenen Jahren stark an. 2023 wurden rund 23.900 entsprechende Unfälle mit Verletzten gemeldet - etwa elf Mal so viele wie 2014. Damals hatte es nur rund 2200 Unfälle gegeben. Im Vergleich dazu sank die Zahl der Unfälle mit Verletzten bei nichtmotorisierten Fahrrädern von 76.600 im Jahr 2014 auf 72.200 im Jahr 2023.