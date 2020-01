Opfer lag in Vorraum von Bank : Unbekannter zündet Obdachlosen in Berlin an - Mann schwer verletzt

Unbekannter zündet Obdachlosen in Berlin an - Mann schwer verletzt

Opfer lag in Vorraum von Bank

Berlin Horrortat in Berlin. Ein Unbekannter hat einen Obdachlosen, der in einem Bankvorraum geschlafen hat, angezündet.

Berlin (AFP) - Ein Unbekannter hat in Berlin einen Obdachlosen angezündet und schwer verletzt. Der Täter setzte in der Nacht zum Dienstag im Vorraum einer Bank im Stadtteil Charlottenburg das Hosenbein des schlafenden 45-Jährigen in Brand, wie die Polizei mitteilte. Ein Bankkunde habe die Polizei kurz nach Mitternacht wegen des starken Brandgeruchs informiert.