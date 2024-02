Vierstellige Schadenssumme Unbekannte werfen Steine auf fahrenden ICE

Zwei Scheiben in zwei Waggons – Wagen sechs und Wagen zehn – seien zerstört worden, verletzt wurde niemand. „Das ist kein Kavaliersdelikt“, sagte die Sprecherin. Dass bei dem Vorfall am Dienstagabend niemand zu Schaden kam, sei reines Glück gewesen. Ob die Steine die Scheiben auch durchschlagen und in den Waggons gelandet seien, sei Gegenstand von Untersuchungen der Kriminaltechniker. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.