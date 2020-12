Gesamtwert von 160.000 Euro : 200 Motorsägen aus Lkw auf Autobahnrastanlage gestohlen

Kassel Unbekannte haben rund 200 Motorsägen und Freischneider auf einer Autobahnraststätte an der A7 bei Kassel aus einem geparkten Lastwagen gestohlen. Der Gesamtwert des Diebesgut liegt nach Polizeiangaben bei rund 160.000 Euro.

Unbekannte haben rund 200 Motorsägen und Freischneider aus einem geparkten Lastwagen gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag auf einer Autobahnraststätte an der A7 bei Kassel , wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitag mitteilte. Das Diebesgut hatte demnach einen Gesamtwert von rund 160.000 Euro. Die Diebe konnten unerkannt entkommen.

Der 56-jährige Fahrer des Lastwagens gab an, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Rast auf der Autobahnraststätte Kassel an der A7 gemacht zu haben. Unbekannte schnitten die Plane des Sattelzugs in der Nacht auf und entwendeten die Motorsägen. Laut Polizei transportierten sie diese vermutlich in einem anderen Lastwagen oder einem größeren Fahrzeug ab. Der Lastwagenfahrer merkte nach eigenen Angaben nichts von dem Diebstahl.