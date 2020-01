Omagate : Comedy-Autoren kritisieren Buhrow wegen Reaktion auf „Umweltsau“-Lied

Köln Deutsche Comedy-Autoren fordern den WDR auf, das satirische „Umweltsau“-Video wieder ins Netz zu stellen. „Der Streit um das Lied entbehrt jeder rationalen Grundlage“, heißt es in einem Appell, der von rund 40 Autorinnen und Autoren unterzeichnet wurde.

Die Skandalisierung des Liedes folge gut bekannten Mustern rechter Internet-Trolle, führen die Satiriker aus. WDR-Intendant Tom Buhrow sei mit seiner Reaktion auf den „künstlich erzeugten Skandal“ um das Lied in eine Falle getappt, aus der er ohne massiven Glaubwürdigkeitsverlust nicht mehr herauskomme. „Ein Medienmanager, dessen Umgang mit moderner, rechter Propaganda von so viel Naivität und Ungeschicktheit zeugt und der nicht in der Lage ist, sich in einfachsten Fragen der Presse- und Meinungsfreiheit vor seine MitarbeiterInnen zu stellen, gefährdet eben diese Freiheiten“, heißt es in der Erklärung, die unter anderem Autoren der ZDF-„heute-show“ und der NDR-Sendung „Extra3“ unterzeichnet haben.