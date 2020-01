Diskrimierung auf dem Wohnungsmarkt : 29 Prozent der Deutschen wollen keine Zuwanderer als Nachbarn

Berlin Eine repräsentative Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes deckt auf, dass viele Deutsche offenbar ein Problem mit Migration haben. Eine Diskriminierung bei der Wohnngssuche gehöre „noch immer zum Alltag“.

Jeder dritte Wohnungssuchende mit Migrationshintergrund erlebt Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes hervor, die am Mittwoch in Berlin veröffentlicht wurde. 29 Prozent der Bürger hätten sehr große oder große Bedenken, wenn in die benachbarte Wohnung oder ins Nachbarhaus eine Person einzöge, die nach Deutschland eingewandert ist. Die Vorstellung, eine eigene Wohnung an sie zu vermieten, sorge bei 41 Prozent für Bedenken.