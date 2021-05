Umfrage zum Weltelterntag : Deutsche verstehen sich sehr gut mit ihren Eltern

Ein zweijähriges Kind malt ein Bild, während seine Mutter Zuhause im Homeoffice an einem Laptop arbeitet. Einer Umfrage zufolge wünschen sich Eltern in der Corona-Krise mehr Unterstützung und Anerkennung. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Köln Die Deutschen haben ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Das ergab eine aktuelle Umfrage zum Weltelterntag. In der Corona-Krise fühlen sich viele Eltern belastet und wünschen sich mehr Anerkennung.

Laut einer Umfrage zum Weltelterntag am Dienstag ist das Verhältnis der Deutschen zu ihren Eltern größtenteils positiv: Vier von Fünf (80 Prozent) haben oder hatten demnach ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Dabei fiel die Bewertung bei den jüngeren Befragten noch positiver aus als bei den Älteren.

79 Prozent sagten in der YouGov-Befragung, sie empfänden Dankbarkeit für ihre Eltern. Jeweils 74 Prozent gaben an, ihre Eltern seien immer für sie da gewesen und hätten sie zu dem Menschen gemacht, der sie heute sind. 73 Prozent sagten, die Eltern hätten ihren moralischen Kompass stark geprägt. 14 Prozent gaben aber auch an, sie wollten nichts mehr mit ihren Eltern zu tun haben.

94 Prozent der Befragten mit Kindern im eigenen Haushalt erklärten, sie wollten ein gutes Vorbild für ihre Kinder sein. Dass sie ihnen die gleichen Werte vermitteln wollen, die ihre Eltern ihnen vermittelt haben, sagten knapp drei Viertel der Eltern (73 Prozent). Die Hälfte der Eltern (50 Prozent) betonte allerdings, sie würden ihre Kinder besser erziehen, als ihre Eltern sie selbst erzogen haben.

Der Rolle des Staates wird bei Härtefällen in der Kindererziehung offenbar große Bedeutung beigemessen. So stimmten 81 Prozent aller Befragten zu, dass der Staat, beispielsweise über Jugendämter oder Familienberatungsstellen, eingreifen dürfen sollte, wenn Eltern nicht in der Lage sind, sich ausreichend um ihre Kinder zu kümmern.

Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich mehr Anerkennung und Hilfe für Eltern angesichts der Belastungen in der Corona-Krise. Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) sagten in der YouGov-Befragung, die Belastung von Eltern werde während der Corona-Krise nicht ausreichend von der Politik berücksichtigt. Unter den Befragten mit Kindern im Haushalt (74 Prozent) und aus Haushalten mit fünf Personen oder mehr (80 Prozent) wurde dies noch häufiger beklagt.

Für die repräsentative Online-Studie hat YouGov in Kooperation mit dem Sinus-Institut Ende April insgesamt 2029 Personen zwischen 18 und 69 Jahren befragt. Einige der Fragen gingen nur an die 937 Personen mit eigenen Kindern. Der von den Vereinten Nationen 2012 ausgerufene Weltelterntag am 1. Juni soll die zentrale Rolle der Eltern in Bildung, Erziehung und Betreuung ihrer Kinder würdigen.

(c-st/kna)