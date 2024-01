Umfrage Kriege in Nahost und in Ukraine sind Ereignisse des Jahres 2023

Die Kriege in Nahost und in der Ukraine sind einer YouGov-Umfrage zufolge für Menschen in Deutschland die Ereignisse des Jahres 2023. Der durch die brutale Terrorattacke der Hamas in Israel am 7. Oktober ausgelöste Krieg im Gazastreifen wird mit 37 Prozent am häufigsten genannt. Das teilte das Meinungsforschungsinstitut YouGov am Montag mit. Direkt dahinter folgt mit 36 Prozent der seit dem russischen Überfall 2022 andauernde Krieg in der Ukraine. Das schwere Erdbeben in der Türkei und im Norden Syriens im Februar folgt mit 21 Prozent vor dem ersten inländischen Ereignis, dem Aus für die letzten Atomkraftwerke in Deutschland im April mit 15 Prozent.